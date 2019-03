Õiglane taltsutas vihavaenlase armastatuks

Pärast Londoni MMi oodati arenguhüpet, kuid sattusid vigastuste küüsi. Teivashüppes vigastasid kanda, terveks saades tuli reievigastus. Kõik sportlased räägivad, et vigastus teeb hiljem tugevamaks, aga kui sa ise sellele ajale tagasi mõtled, siis mida sellest õppisid?

Kannavigastusest polnudki midagi õppida, ise olin rumal, et ei suutnud teivast valida, võtsin liiga jäiga teiba. Kolm kuud läks mööda ja tuli järgmine hoop. Tagantjärele olen nüüd aru saanud, et ettevalmistus peab olema tasakaalukas. Ma polnud kolm kuud jooksnud, hakkasin jooksma, järjest uhama ja – tagareis läkski katki. Taastusin, ma polnud veel terve ja siis venitasin end jälle ära. Nüüd saan aru, et teatud aeg peab olema ettevalmistuseks ning kõik ei käi niisama lihtsalt.