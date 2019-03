WRC-sarja tegevjuht: Rally Estoniat ei saa praegu MM-kalendrisse võtta mitmel põhjusel

Tänavune Shell Helix Rally Estonia toimub 12.-14. juulini ja võistluste süda on nagu ikka Otepääl. Üleüldiselt on kõik enamvähem sama nagu mullu: kiiruskatseid on rohkem, aga teeninduspause jätkuvalt palju, et kõik neli MM-tiimi saaksid Soome ralli eel seadeid sättida. Osapooled nimetavad võistlust ametlikult promotsiooniralliks, mis maakeeli võiks kostuda kui reklaamrallit: eestlased reklaamivad end WRC logoga ja võistlussari reklaamib läbi enda kanalite Eestit. Millestki enamast ei saa hetkel rääkida, kinnitab Ciesla.

Kui suur samm on see allkirja saanud leping Rally Estonia teel saamaks reaalselt WRC-etapiks?

Esimese sammuna on see kõigile osapooltele kasulik, sest ralli saab edu sellest, kui WRC-autod ja -piloodid osa võtavad, aga samas on see hea ka meie sarjale, sest Eesti on praegu väga entusiastlik ralliriik – nii fännide aga ka ajakirjanduse poolest. Meile on puhas rõõm siia tulla ja kaasa lüüa.

Aga pikemas perspektiivis MM-sarja osaks saamise poolelt see midagi erilist ei tähenda. Hetkel pole see mitmel põhjusel võimalik. Kalender peaks paisuma Aasia, Aafrika etappidega, meil pole Lähis-Ida kõrberallit, midagi Põhja-Ameerikas (ingliskeelsel turul, Mehhikos siiski sõidetakse - toim). Need on kalendri arendamisel prioriteedid. Seetõttu ei saa me mõelda, et praegune on esimene samm siin MM-nädalavahetuse pidamise osas.

Aga see promotsiooniralli on nii lähedal WRC-etapile, kui võimalik. Päris autod, päris inimesed, päris sõitjad – fännide jaoks on see loodetavasti oivaline kogemus näha WRCd Tartus ja see säästab neile ühe nädalavahetuse jagu kuhugi mujale reisimise vaeva, mis on neile kergendus ja meile võimalus.

Kuidas võistluse formaat võrreldes varasemaga muutub? Pidite ju selle reklaamralli kontseptsiooni nullist looma – varasemalt midagi sellist maailmas tehtud pole.

Võistlus selle koostööga kuidagi ei muutugi. Kui kõrvale jätta sportlik pool, et siin võistlevad WRC-autod ja -piloodid ja -kaardilugejad, tuleme me kohale oma taristuga. Meil on siin omad kaubaletid, võib-olla meie mängumasin – nii palju osi WRC-etapist, kui on võimalik tavalisel MM-rallil näha, et anda võimalikult ehe elamus WRC-karuselli osa olemisest. Eesmärk on näidata Eestis WRC-sarja nendele fännidele, kes ei saa meiega mööda maailma ringi käia.

Tegu pole seega sobitumisega kuidagi meie võistlusformaati, Rally Estonia jääb osaks kohalikest meistrivõistlustest ja maksavad nende reeglid. Aga me paigutame selle oma WRC-brändi alla, et see saaks Eestis veelgi tuntumaks ja ka vastupidi – Eesti ja Rally Estonia saavad sellest kasu, kui me reklaamime üritust väljaspool Eestit. Paneme võistluse üles WRC+ lehele, oma sotsiaalmeediasse, osaleme teleülekannete tootmisel ja kasutame seda Soome ralli ametlikes eelmaterjalides – ehk Eesti ja siinne rallisport saavad maailmapildile. Nii reklaamime üksteist.

WRC-sarja juht Oliver Ciesla ja Rally Estonia üks peakorraldajaid Tarmo Hõbe FOTO: Jaanus Ree

Eelmisel aastal käisid Eestis võistlemas kolm tiimi. Milline oli neilt tulnud tagasiside?