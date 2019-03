Laskesuusakuningas Seefeldi dopingupatustest: olen nende põrunud elude üle õnnelik

«Kogu see asi on traagiline,» nentis Bø peatselt algava MMi eel VG-le. «Aga mulle meeldib, et nähakse vaeva, et need inimesed tabada. Nüüd on leitud õiged viisid inimesi tabada ka siis, kui seda pole suudetud dopinguproovidega. Nüüd ei saa enam mitte keegi, kes sedasi käitub, end turvaliselt tunda!»

Kahe eestlaste ja kahe Austria sportlase kõrval läks Bø-le eriti hinge, et dopingusüüdistuse sai kaela ka maailma tippude sekka kuuluv kasahh Aleksei Poltoranin. «Lihtsalt kohutav. Nüüd me ei saagi seda ilmselt kunagi teada, aga kuna ta vahele võeti, siis tõenäoliselt on ta läbi oma karjääri seda karistamatult teinud. Ta pettis norrakaid ja teisigi sportlasi välja rahast ja medalitest. Kohutavad uudised ja on oivaline, et petised vahele jäid. Olen õnnelik, et nad oma elus põrusid.»