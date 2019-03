Emotsionaalne Rikberg võidupunkti toonud Pulga kohta: Kes on parim mees? Ikka tema ju!

«Eks see emotsioon ikka tuleb, aga vahet pole, Hindrek Pulk mängis kaks viimast geimi alla igasugust arvestust - viimase palli lööb maha. Kes on parim mees? Ikka on tema ju! Sellesmõttes müts maha, et ta ei läinud seal väristama. Viimane tõste teadsin täpselt kellele ma tõstma pean ja mees läks ja lõi palli maha,» lausus Rikberg.



Rikbergiga sama arvamust jagasid ka teised inimesed, sest just Pulk valiti finaalkohtumise MVP-ks ehk kõige kasulikumaks mängijaks.