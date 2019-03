Võiduka Tartu peatreener Ojamets: Kaibald ja Naaber olid täna meie jokkerid

«Probleemid algasid meie jaoks juba enne viimaseid pallinguid, olime 12:7 ees, miks sa lõpuni ei tee asja? Võid ju rääkida, aga teatud olukordades kiilub ikka kinni ja heal tasemel mängijatel võib ka kehv päev olla. Teatud olukorras tuleb oma otsuste tegemisel paindlikum olla,» rääkis Ojamets kohtumise lõpus toimunud ülipõnevast lõpplahendusest.

«Täna oli meil kaks jokkerit: Stefan Kaibald ja Mart Naaber. Kaibald mängis praktiliselt eksimatult, lõpus võib-olla korra eksis. Tal oli vastas Caics, see kutsus sinna tõstma aga kahjuks... Ma ei süüdista siinkohal sidemängijat, ma saan au mis pinge seal peal oli, lihtsalt lahendused olid olemas,» rääkis Ojamets.

Kogenud treenerina Tartu juhendaja täna liigselt närve ei kulutanud: «Hallide karvade jaoks peas on veel ruumi küll, närvisüsteem ka ei kulunud ära, lihtsalt tuimemaks olen jäänud. Selliseid mänge on olnud küll ja küll. Eelmisel korral kui võitsime Tartuga tiitli Kristo Kollo peaga löödud pallist oli ka 3:2 mäng.»

«Selline lõpp on ulme, mis täna oli, aga ise me lasime mängu sinna. Mulle meeldib öelda, et kes ütles, et lihtsalt peavad asjad tulema. Selline mäng püsib paremini meeles ka,» oli Ojamets saavutatu üle selgelt rõõmus.

«Saaremaa läks paremini minema, nad mängisid kaitset väga hästi, meie nii ei suutnud. Jalad olid meestel veidi kinni, võib-olla see oli seotud sellega, et eile meie mäng nii hilja oli,» rääkis Ojamets neljanda geimi kohta, kus Tartu oleks võinud ka kohtumise 3:1 võita.

«Eks saaremaal oli selg vastu seina, nad pidid täiega pingutama. Meil käis mingi nõks läbi, vastuvõtt oli 72%, see on iga treeneri unistus, aga me ei suutnud palle realiseerida. See mis Saaremaa kaitses tegi näitas, et keegi midagi kergel andma ei tulnud,» rääkis Ojamets lisaks neljandast geimist.