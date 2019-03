PM Glasgow's. Kanda põrutanud Õiglane: medal on utoopiline

«Enne kaugust juba tundsin, et selg on kange. Hotellis tegime (füsioterapeut) Risto Jamnesega tööd, proovisime valust jagu saada. Esimesel proovikatsel tegin elu tulemuse paigalt tõugates, ent siis käis selline valu läbi, et õudne. Pärast ei saanud isegi allapoole kummardada. See pole uus vigastus, ma tean, mis see on. Jama on see, et ma pole sellest jagu saanud. Ta kaob ära ja siis jälle ilmub välja,» oli Saluri nukker.