Barcelona jättis Madridi Reali teist korda sel nädalal koduväljakul häbisse

Barcelona võitis Santiago Bernabeul peetud kohtumise tänu Ivan Rakitic 26. minuti väravale 1:0. Liigatabelis kasvatas Barcelona võiduga edu Madridi Atletico ees kümnele punktile, Madridi Real jääb kolmandana Barcelonast maha 12 punktiga. Meistrivõistluste lõpuni jääb veel 12 vooru.

«Peame veel kõvasti tööd tegema. Teame, et Madrid on võimeline pikaks võiduseeriaks, samamoodi on mängus veel Madridi Atletico. Kuni asi pole matemaatiliselt selge, jätkame võitlust. Kui hakkad tiitli peale mõtlema, kaotad valvsuse ning hakkad punkte kaotama,» ütles Barcelona peatreener Ernesto Valverde.