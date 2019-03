«Jutud dopingutarvitamisest pole pelgalt kurvad jutud, vaid karm reaalsus. Need kutid, kes kinni võeti, on minu sõbrad (vahele jäänud austerlased Max Hauke ja Dominik Baldau – toim). Kõik, mis viie aasta eest juhtus, tuli pauguga meelde,» ütles Dürr.

Dürr selgitas, et kogu tema elu toetus suusatamisele ning ühtäkki oli ta kõigest ilma. «Täna ma mõistan, et see on argpüksi mõtteviis. Olen šokeeritud, et omal ajal niimoodi mõtlesin. Mul on ju perekond, kelle eest hoolt kanda,» jätkas Dürr.