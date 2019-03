«Täna täitus minu unistus,» ütles Beckham, kes on jalgpalliklubi Miami Interi omanik. MLSi debüüdi teeb Beckhami klubi 2020. aastal. «Olen tõesti uhke, et te midagi sellist püstitasite. Peagi tulevad siia mu lapsed ja näevad midagi, mida nende isa on saavutanud.»