Saksamaa suusakoondise peatreener: kui ütleksin, et Johaugi võidud on normaalsed, siis valetaksin

30-aastane Johaug võitis laupäeval ülikindlalt naiste 30 km vabatehnika maratoni ning sai kaela MM-i kolmanda kuldmedali. Endine tippsuusataja, olümpiamängude hõbemedalimees Peter Schlickenrieder ütles intervjuus Saksa ZDF-kanalile, et ta kahtleb Theres Johaugi puhtuses.

«Ütlen ausalt, et pean Johaugi tulemusi väga kummalisteks. Kui ütleksin, et see on normaalne, siis valetaksin. Ta oli teistest kilomeetri jagu ees ja tal on teatud taust... See on imelik,» ütles Schlickenrieder Aftonbladeti andmetel.

Schlickenrieder viitab Johaugi taustale, pidades silmas Norra naissuusataja vahelejäämist 2016. aastal anaboolse steroidi klostebooli kasutamisega ning sellega kaasnenud võistluskeeldu.

49-aastane Schlickenrieder jätkas Johaugi ründamist ka teistes Saksa meediakanalites. ARD-le oli sakslane muuhulgas öelnud järgmist: «Olukord on koomiline. Käib justkui pidev dopinguvastane võitlus. Suusatamisele on ala puhtus väga tähtus.»

Saksa treeneri väljaütlemised ajasid harja punaseks Norra murdmaasuusabossil Vidar Löfshusil, kelle meelest sakslase lausungid on täiesti arulagedad. «Võimalik, et temal on kultuuritaust, kus inimestesse ei usuta. Me saame sakslastega hästi läbi, kuid sellistes sõnavõttudes olen ma tõsiselt pettunud,» sõnas Löfshus Norra väljaandele VG. «Olen pettunud, kuid üllatunud. Äkki Schlickenrieder ikka päris täpselt ei mõelnud kõiki asju läbi, enne kui tõttas Johaugi süüdistama,» lisas ta.