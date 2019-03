Video Õiglase verdtarretavast kukkumisest: «Luud on näha!»

Viie ala järel viiendat kohta hoidnud Õiglane maandus teivashüppes kõrgust 5.00 üritades nõnda õnnetult teibaaugu äärele, et vigastas jalga. Haav oli suur ning eestlane viidi haiglasse seda kokku õmblema.

«Oi ei, mingit šokki polnud, pilti eest ka ära ei visanud. Vaatasin lihtsalt oma jalga ja mõtlesin, nüüd on p****s. Tegelikult näeb see hullem välja kui tegelikult on,» rääkis Õiglane.

Praegu ootab Õiglane Glasgow haiglas arstide abi. Röntgenpildid on tehtud ning peagi saab teada, kas on suurem probleem või mitte. «Staadionil ütlesid arstid, et väga hull pole.»