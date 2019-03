Tammjärve treener 2009. aastal: kui Alaver mõnest sportlasest liiga vaimustub, võib järgneda ülepingutus

«Ma pean nüüd õigustama neid sõnu,» lausus Tammjärv eile hommikul laululava all Tartu Suusaklubi ruumes Postimehega vesteldes. Ehkki ei jätnud lisamata, et isa, kes sügisel jooksis Berliini maratoni 4:35ga, oli teda hoiatanud: vaadaku poiss ette, et kui praegu tõstetakse teda taevastesse kõrgustesse, siis mõne aja pärast, kui ta hakkab äkki bläkki keerama, tõmmatakse ta Delfis ja mujal kolinal maha.

Tammjärve senine sportlastee näitab Margusele, et ta on tubli ja pühendunud õpilane. Kohusetundlik, ülikorralik, üliabivalmis – need on sõnad, millega ta hoolealust iseloomustab.