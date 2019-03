Kalevi peatreener: Jõesaar oli meie võtmemängija, aga nägite ju ise, kuidas Keedus mängis

Küsimuse peale, kas tunnete Jõesaarest puudust, vastas Kairys, et loomulikult oli Janari üks kolmest võtmemängijast, kuid meeskonnal on sellele positsioonile mitu alternatiivi. «Nägite ju ise, kui hästi Erik Keedus täna mängis,» kommenteeris Kairys.

«Täna mängisime kakskümmend minutit, sellest on vähe et Kalevi-sugusele meeskonnale vastu saada, kuid oleme noor ambitsioonikas meeskond ning teeme kõik selleks, et hooaja lõpuks ei oleks me tabeli viimasel real,» rääkis Vergun.