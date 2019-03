Eestile Miss Valentine viimaselt võistluspäevalt kolm medalit

Meistriklassi turniiril selgitati välja parimad võimlejad rõnga-, palli-, kurika ja lindikava finaalis. Eesti esinumber Carmen Marii Aesma võistles kolmes finaalis (rõngas, kurikas ja lint), millest parimaks jäi rõngakava, kus 18.350 punktiga tuli pronksmedalile. Rõngakava esimesed kaks kohta läksid Venemaa võimlejale Karina Kuznetsova´le (21.500) ning kreeklannale Eleni Kelaiditi´le (19.100). Kurika- ja lindikavas saavutas Aesma vastavalt 4. ning 8. koha punktisummadega 17.500 ja 14.300. Kurikakava võitis Eleni Kelaiditi (20.350), kellelele järgnesid bulgaarlanna Vaya Draganova (18.850) ning Olena Diachenko (17.750) Ukrainast, lindikava medalid said kaela Eleni Kelaiditi (17.150) Kreekast, Maria Sergeeva Venemaalt (17.100) ja Vaya Draganova (16.400). Pallikavas kaasa teinud Adelina Beljajeva lõpetas finaali 8. kohaga (15.700 punkti), medalid Ukrainasse Yeva Meleshchuk´ile (19.000), Soome Rebecca Gergalol´le (18.400) ja Bulgaariasse Lachezara Pekoval´le (17.450).

Pronksmedali omanik Carmen Marii Aesma sõnas peale võistlust, et on tänase päevaga rahul: «Eriti olen rahul rõngakavaga, sest et sellega sain kolmanda koha ja ma olen kindlasti väga õnnelik, et ma sain kolme kavaga finaali».

Eesti rühmkava juuniorikoondis astus täna võistlustulle kahes finaalis. Ka täna sooritas koondis suurepärase 5 rõnga kava, mis andis kõrge punktisummaga 20.700 Eestile päeva teise medali, hõbeda. Võimu näitas Venemaa juunioride koondis saades punktisummaga 22.250 esikoha, kolmandale kohale platseerus Valgevene rahvuskoondis (18.100). 5 lindi kavaga jäi Eesti koondis 14.65 punktiga kohale 5. kohale. 5 lindi kava esikolmikusse mahtusid Venemaa (19.950), Valgevene (18.550) ja Ukraina koondised (17.550).

Eesti juuniorikoondise peatreener Larissa Gorbunova andis oma võimlejatele igati positiivse hinnangu. «Nad on väga tublid ja mulle meeldib, et nad tegutsevad võistlusplatsil järjest targemalt», sõnas Gorbunova. Koondisel kavade sooritamisel prioriteete ei ole, kuid täna lihtsalt üks kava (5 rõngast) õnnestus ja teine (5 linti) ebaõnnestus. «Eks tegelikult lint on ka raskem ka», lisas Gorbunova.

Meistriklassi rühmkavades oli finaale samuti kaks – 5 palli kava ning 2 kurika ja 3 rõnga kava. 5 palli kavas tegi võimsa esituse Venemaa esindanud Peterburi rühm, kes kogus kõrged 22.95 punkti. Venemaale järgnesid rühm Jaapanist (20.45) ning Soome rahvuskoondis (20.100) TSSK VK Diiva rühm sai 15.95 punktiga 4. koha. 2 kurika ja 3 rõnga kavas jagati medalid samuati Venemaa , Jaapani (18.300) ja Soome rühmade vahel (16.800).

Ka täna rabeda esituse teinud Eesti rahvuskoondis jäi 11.95 punktiga 4. kohale. «Ma usun neisse, kuid kahjuks ei saanud tüdrukud oma närvidega hakkama,» sõnas Eesti rühmkava koondise peatreener Natalja Bestšastnaja pärast ebaõnnestunud võistlust. «See on probleem, millega peame tegelema, sest et järgmine võistlus Kiievis on juba kahe nädala pärast», lisas Bestšastnaja.

Juuniorklassi FIG-võistlustel selgitati välja võitjad hüpitsa-, palli-, kurika- ja rõngakava finaalides. Taaskord oli Eesti edukaim juuniorvõimleja Polina Murashko, kes võitis pallikava finaalis hindega 15.200 pronksmedali. Teine eestlanna Vanessa Kivirand jäi pallikavas 6. kohale (13.800), esikoha võitis venelanna Alexandra Skubova (18.550) Bulgaaria võimleja Katrin Tsoneva (17.000) ning Valgevene esindaja Kseniya Stseshyts´i (16.900) ees. Lindikavas sai Polina Murashko kirja 14.400 punkti ning jäi 4. kohale. Medalid jaotasid Alexandra Skubova (17.900), Kseniya Stseshyts (16.200) ja ukrainlanna Melaniia Tur (15.750). Hüpitsa- ning kurikafinaalidest Eesti võimlejad osa ei võtnud. Hüpitsafinaali esikolmiku moodustasid Venemaa esindaja Dariia Sergaeva (18.233), bulgaarlanna Katrin Tsoneva (17.067) ning Garam Kim (14.900) Lõuna-Koreast. Kurikafinaali kaks esimest kohta läksid samuti Dariia Sergaevale (18.500) ja Katrin Tsonevale (16.800), neile järgnes Ukraina võimleja Nikol Krasiuk 16.800 punktiga.