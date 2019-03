Seitsmes dopinguarsti klient tegi ülestunnistuse: skandaalist kujuneb rahvusvaheline maavärin

Need inimesed tulevad sinu juurde ja valivad su välja. Kõik minu head saavutused, sealjuures Giro (üldarvestuse 27. (2014) 26. (2016) ja 29. (2018) koht – toim), on puhtad. Olin ka ilma dopinguta hea, ma polnud musta mänguga seotud. See tegi mind neile huvitavaks.

Kogu aeg on surve näidata häid tulemusi, teenida lepinguid ning muretseda töö pärast. Ja siis sa kuuled, et dopingukasutajaid on nii palju. Mingil hetkel kaob kaine mõtlemine. Arstid annavad sulle kinnituse, et sa ei jää kunagi vahele. See on nagu hasartmäng. Sa tead, et see on pettus, aga sa mängid kaasa.