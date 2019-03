Klopp sai ajakirjaniku peale pahaseks: see on jalgpall, mitte Playstation

Pärast väravateta viiki linnarivaaliga esitati Liverpooli peatreenerile Jürgen Kloppile küsimus, mille alatoon oli, et ta ei julge piisavalt riskida. Sakslane ütles seepeale: «Ma olen selles küsimuses väga pettunud. See on jalgpall, mitte Playstation.

«Kas te tõesti arvate, et me ei võtnud piisavalt riske? On üldse sel hooajal olnud mõni viigiga lõppenud mäng, kus me poleks riskinud? Et tooksin väljakule lisaründaja? Olge nüüd, need asjad ei käi niimoodi. Oleme juba piisavalt ründav meeskond. Meil on veel üheksa mängu jäänud ning me ei kaota närvi, mitte nagu teie,» oli Klopp ilmselgelt endast väljas.