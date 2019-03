Käsipalli meistriliiga jätkub põnevusmänguga Kalevi spordihallis

«Meie jaoks väga oluline mäng, sest kaotuse korral on suure tõenäosusega rong kahe parema sekka läinud. Serviti on viimasel ajal heas hoos, erinevalt meist on põlvalastel lai koosseis ning kindlasti saab raske olema. Samas mängime kodus ja loodame jälle saali palju publikut,» viitas Tallinna peatreener Jüri Lepp viimase kodumängule Kehra vastu, mida väisas pool tuhat inimest.

Serviti peatreener Kalmer Musting kohtumise olulisust eraldi ei rõhutanud. «Jäänud ongi veel ainult tähtsad mängud. Meil on tihe periood tulemas, kus nädalavahetusel ootavad kaks Balti liiga mängu Riihimäe Cocksiga ning järgmisel kolmapäeval Kehra. Õnneks need kolm kohtumist peame kodus, Tallinna vastu läheme pärast pikka bussireisi,» sõnas Musting.

«Alustasime vaheturniiri võiduga Viimsi üle, aga vastasel oli mitmeid põhimehi puudu. Siiski oli näha, et paljud asjad on paremini toimima hakanud ning uued liitunud ehk Antti Rogenbaum ja Kaimar Lees elavad vaikselt sisse. Nad toovad väga vajalikku tarkust ja kogemust noorde võistkonda,» sõnas Aruküla/Audentese peatreener Martin Noodla.

«Meil on endiselt audis Markus Kask, aga kõik ülejäänud peaks kodusaalis rivis olema. Oleme Viljandit sel hooajal korra hammustanud, aga tahaks üle pika aja just kodus hea mängu teha,» vihjas Noodla tõsiasjale, et meeskond on tänavu seitsmest kodumängust kuus kaotanud.