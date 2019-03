Eesti meistrivõistluste veerandfinaalides on vastamisi Selver - Rakvere ja Pärnu - TalTech.

Selveri loots Aapo Rantanen rääkis, et tegu on kahe üsna erineva meeskonnaga. «Meie oleme noortest koosnev tiim, Rakverel on rohkem vanemaid mängumehi ja kindlasti on neil rohkem kogemusi. Edu saavutamiseks peavad meie põhimehed suutma oma taset hoida. Rakvere mängus on kogemusele vaatamata samuti kõikumisi ning ma usun, et selles seerias saadab edu seda meeskonda, kes suudab neid kõikumisi rohkem vältida,» sõnas Rantanen. Selveri mängijaid on viimasel nädalal kimbutanud mitmed külmetushaigused. «Loodan, et kolmapäevaks on kõik mehed tagasi rivis ja mõlemad meeskonnad saavad mängida täiskoosseisus,» lisas juhendaja.