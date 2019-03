Dopingutarvitamist tunnistanud Kärp: vereülekanded toimusid olümpiakülast väljas

Kas õigustasid endale dopingutarvitamist väitega, et teised nii kui nii teevad?

Jah, see oli üks faktor. Võib-olla on mul asjast vale arusaam, aga nii oli.

Meediast on läbi käinud, et Schmidt teenis ühe kliendi pealt 5000-7000 eurot aastas. Mis see tegelik number on?

Tahaks rääkida enne veel politseiga ja antidopinguga. Praegu ongi järgmine samm, et pärast teie kõnet võtan ühendust antidopinguga. Ma ei ole politseiga rääkinud, aga ma ei tea, kas pean seda tegema. Võib-olla politsei tahab minuga vestelda. Austrias on tegu ju ikkagi politseiuurimisega

Dopinguarstile käis maksmine sularahas?

Jah, sularahas. Aga ma ei tasunud seda oma sponsorrahadest. Need asjad hoidsin ma selgelt lahus. Mingisugune eetika oli minus ikkagi olemas. Sponsorrahad läksid minu igapäevaste koduste asjade maksmiseks, laagriteks, varustuseks.

Tunnistasid, et dopingu kasutamine käis ka Pyeongchangi olümpiamängudel. Kuidas see võimalik oli?

Sama moodi ei tahaks detailidest rääkida. Eks kui asju korraldada, siis on need võimalikud.

Oli olümpiamängudel vereülekandeid raskem planeerida kui teistel võistlustel?

Mina selle planeerimisega väga palju ei tegelenud. See oli arsti rida.

Kas vereülekanded toimusid ka olümpiakülas?

Ei, väljaspool olümpiaküla.

Mida sa WADA kohta kõige selle valguses ütled?

Nagu me näeme, siis antidoping teeb ikkagi head tööd. Kui süüdlased üles leitakse, on järelikult suur töö ära tehtud.

Paratamatult seab Mati Alaveri seotus praeguse juhtumiga kahtluse alla ka Andrus Veerpalu suured võidud. Kas ka sinu jaoks?

Ma ei tea. Ma olen näinud, kui palju meie tipud treenivad. Tahan praegu arvata, võib-olla naiivselt ja rumalalt, et need tulemused on saavutatud puhtalt.

Sa ise nägid Alaveri intervjuud ERRile, kus ta küsimusele, kas Tammjärv on ainus, kellele ta kontakti vahendas, vastas, et praktiliselt ainus. Mida sa tol hetkel tundsid, kui see küsimus esitati?

Mul oli kahju, et Mati pidi just kui valetama. Tol hetkel ta valetas, aga ta oli teadlik. Ta tunneb mind, et ma olen aus inimene ja tahan välja tulla, kuigi ta siis veel ei teadnud, et ma seda teen. Karelit on ka valetamises süüdistatud. Jah see oli vale, kui ta ütles, et rohkem eestlasi pole seotud. Aga see vale oli puhtalt minu palve talle. Karel tahtis sellega välja tulla, aga palusin talt mõne päeva aega, et saaksin lähedastega rääkida.

Andreas Veerpalu seotus dopinguskandaaliga oli sinu jaoks üllatus?

Ma otseselt ei teadnud, kas Andreas oleks osalenud. Ma pole Kareliga sellest kunagi rääkinud. Kui see asi välja tuli, hakkasin asju kokku panema. Kui välja tuli, et nad eraldi elasid, tundus see loogiline.

Kuidas sinu elu nüüd jätkub?

Mul on õpingud pooleli, lähen kooli, seisan inimeste ees. Kui keegi midagi küsib, siis räägin ausalt. Mul on pere ja et neid võimalikult palju sellest säästa, pean ma selle asja ausalt ja võimalikult kiiresti ära lahendama. Kool on selles suhtes hea võimalus. Saangi alustada jälle õigete asjadega.

On sul veel midagi hingel?

Kui keegi tahab pilte teha või filmida, et palun helistage ja küsige, ma võtan kõned vastu. Aga ma palun, et ei juhtuks, et fotograaf teeb majast pilti ja sõidab minema. Ei ole vaja ühiskonda nii hulluks ka ajada. Kui te mind säästa ei taha, see polegi nii oluline. Ma ei taha oma perele lisapingeid.