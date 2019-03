Ka Algo Kärp tunnistas veredopingu kasutamist: ma lihtsalt poleks suutnud selle valega edasi elada

«Selle avaldusega rikkusin ilmselt oma suhted inimestega ära, aga mul oli vaja see välja öelda, ma ei oleks suutnud ise sellise valega lihtsalt edasi elada. Ma tõesti kahetsen, et kunagi sellise otsuse vastu võtsin,» rääkis Kärp Postimehele.

«Ma mõistan, et petsin sellega kõigi, kes minusse uskusid. Oma pere, sõpru, sponsoreid, aga ka kogu üldsust,» lausus Kärp.

«Mu parimateks tulemusteks MK-etappidel oli 20 parema hulka jõudmine, see ei olnud aga see, kuhu ma jõuda tahtsin. Tahtsin olla ühiskonna mõistes samuti tippsportlane. Eks mind materdati meedias kah kõvasti. Ühiskondlik surve oli väga tugev, samuti ka meedia poolt tulnud avaldused,» rääkis Kärp.

«Tegelikult on halenaljakas see, et karjääri parimad sõidud tegin ikkagi ilma dopingut kasutamata. Siis kui dopingut kasutasin, olin tavaliselt kehvas vormis ja siis sellest palju kasu pole,» seletas Kärp.