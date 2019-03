Soome endine peatreener dopinguskandaalist: suured kalad on veel vees

Kyrö rääkis Seefeldis alanud dopinguskandaali valguses Yle-le, et tõenäoliselt on doping suusaspordis ja spordis üldisemalt väga laialt levinud.

Tema sõnul on just veredopingut kasutades dopinguküttide ees märkamatuks jäämine liiga kerge. Samuti on ta veendunud, et praegu on kinni püütud kõigest väikesed kalad.