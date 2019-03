LeBroni ja Lakersi unistus play-offist on hääbumas

Ühtlasi sai tugeva tagasilöögi Lakersi unistus play-offist. 18 mängu enne põhihooaja lõppu on Lakers läänekonverentsis kümnendal positsioonil. Viimasel play-offi viival ehk kaheksandal kohal on San Antonio Spurs, kellel on kuus võitu enam kui Lakersil. Clippers hoiab läänekonverentsis seitsmendat kohta.