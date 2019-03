Dopinguskandaaliga tegelev kriminaaluurija avaldas uusi detaile

«Kogu see asi on toimunud aastaid ning mitte keegi ei teadvustanud endale, et nad teevad valet asja,» ütles Csefan. «Me ei saa välistada, et on veel Seefeldi MMil osalenud sportlasi, kes kasutasid selle organisatsiooni teenust,» jätkas Csefan.

Kriminaaluurija eeldab, et dopinguskandaal ei vaibu nii pea. «Olen veendunud, et süüdistusi tuleb juurde,» sõnas Csefan, kelle meeskond teeb praegu Seefeldist leitud verekottidele DNA analüüsi.

Csefani sõnul teadis politsei tänu heale kodutööle täpselt, et austerlane Max Hauke oli vahetult enne 15 km klassikatehnika starti endale vereülekandeks aja kokku leppinud. Just Hauke oli see, kes politseile nõel veenis vahele jäi.

Lisaks viiele Seefeldis kinni peetud murdmaasuusatajale on üle kuulatud ka kaks jalgratturit - Georg Preidler ja Stefan Denifl. «Pidasime Denifli kinni reedel ning tõime ka tema tüdruksõbra ülekuulamisele, sest ta on arstiga telefoniühenduses olnud. Ta teadis täpselt, mis toimub.»

Preidler pöördus politsei poole aga iseseisvalt. Võimalus, et teisedki sportlased sama teevad, pole välistatud, sest Saksamaalt avastatud dopingulaborist leiti 40 verekotti. «Ma ei välistaks, et väljatulijaid on veelgi. Sellega välistavad sportlased võimaluse, et nad peetakse kinni ja hoitakse ülekuulamise ajaks luku taga.» Eilne päev näitas, et väljatulijaid tõesti on, sest oma ülestunnistuse tegi ka Algo Kärp.

Dopinguarsti Mark Schmidti ülekuulamine toimub järgmisel nädalal Münchenis. Siis peaks pilt dopinguvõrgustiku ulatusest oluliselt selgem olema.