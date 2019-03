Anti Saarepuu: kõik, mis olen elus saavutanud, olen saavutanud ausal teel!

Minu raske töö ja vaevaga saavutatud Oberstdorfi MMi sprindi 10. kohta (2005), Torino OMi sprindi 8. kohta (2006) ja Libereci MMi sprindi 7. kohta (2009) ei ole mõtet kellelgi kahtluse alla seada, sest need on saavutatud kõik tänu puhtale spordile. Keelatud võtted olid minu jaoks taunitavad nii lapsena, kui võidutsesin pea igal noorteklassi murdmaasuusavõistlusel, kui ka nüüd, mil minu käe all treenivad Eesti parimad murdmaasuusatajad.

Treenerina olen kogu aeg olnud aus enda ja oma treenitavate vastu, olen püüdnud luua usaldusel põhineva suhte iga oma hoolealusega ning proovinud neid aidata nii palju, kui minu võimuses on olnud. Pean tõdema, et tänu oma liigsele usaldusele, olen saanud petta nii, nagu ma poleks osanud oma halvimas unenäoski ette näha. Kinnitan, et ma tõesti ei ole dopinguga seotud, samuti ei olnud ma teadlik, et kolm sportlast meie tiimis on kasutanud keelatud võtteid. Treenisin poisse heas usus ja lootuses, et igaüks neist on piisavalt täiskasvanu, et aru saada õigest ja valest, õppinud kõrvalt teiste vigadest ning pühendunud 100 protsenti spordile.