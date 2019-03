Eesti suusataja sai dopinguskandaalist hoolimata uue auto

«Viimane nädal on toonud meie suusaradadele pärituule asemel hoopis meeletu tormi ja tuisu. Olenemata sellest usume meie Eesti noorsportlastesse ning otsustasime anda murdmaasuusataja Henri Roosile kasutada Renault Kadjari. Henri lõpetas 2017. aastal Gustav Adolfi Gümnaasiumi hõbemedaliga ning seejärel on ta keskendunud suusatamisele. Usume, et Henri on üks Eesti suusatamise tulevikutegijaid ning veebruaris võidetud 21. Tallinna suusamaraton on alles suurte võitude algus!» kirjutas ettevõte sotsiaalmeediasse.