EOK täitevkomitee tegi ettepaneku Alaveri ja Veerpalu treenerilitsents peatada

«Me poleks kulutanud nii palju aega, kui Andrus Veerpalu oleks olnud siin,» sõnas EOK president Urmas Sõõrumaa.

«Mina olen saanud ta telefoniga kätte. Ma ei ole saanud temalt mitte ühtegi kommentaari. Proovisin teda keelitada tulla ütlusi andma,» sõnas Sõõrumaa. «Ta ütles, et ei olnud valmis,» lisas ta. Küll on suhelnud rohkem Mati Alaveriga. «Ta saatis eile sõnumi, et Algo Kärp tuleb avaldusega kell 22 välja,» sõnas Sõõrumaa.

Sõõrumaa sõnul otsustas EOK täitevkomitee teha täiskogule ettepaneku kutsuda Mati Alaver ja Andrus Veerpalu tagasi olümpiakomitee liikmelisusest, Mati Alaver täitevkomitee liikme staatusest tagasi. Samuti otsustas täitevkomitee teha ettepanku peatada meeste treenerilitsents ning võtta meestelt ära ka EOK teenetemärgid.

Samuti arutati tänasel koosolekul juriidilist poolt: mida teha nendega, kes on dopingutarvitamise või vahendamisega vahele jäänud. «Kriminaalseadustik on täna päris karm selles suhtes: õhutamise eest kuni kolm aastat vabadusekaotust ja tarvitaja ise saab väärteomenetluse korras karistada,» märkis Sõõrumaa. Samuti tegi EOK justiitsministeeriumile ja prokuratuurile ettepanku analüüsida, kas need on piisavad karistused, mis on heidutuseks vajalikud.

Mis saab Anti Saarepuust? «Las need olla kõik Suusaliidu küsimused.»

Kuidas Eesti spordi maine päästa? «Oleneb kus. Igal kepil on alati kaks otsa. Meie kuninglik ala suusatamine loomulikult toob kogu Eesti spordimainele kahju, aga juhin tähelepanu, et Eesti sport on märksa suurem kui suusatamine,» kommenteeris Sõõrumaa.

Kuidas peaks käituma selleks olukorras? «Olema kaastundlik, nagu igas situatsioonis. Kõike võib juhtuda, kas juhuslikult või tahtlikud.»

«Olen ka uskunud Mati Alaveri, seda enam on mul natuke paha tunne, et ta nagu kuritarvitas minu usaldust. Aga kaastunnet peab olema.»

«Alati on võimalik inimesel ennast parandada, ükskõik, mis olukorras on saanud.»

Dopinguskandaali sattunud Karel Tammjärv oli ka EOK stipendiaat.