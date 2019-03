Tottenham sihib veerandfinaalkohta

Tottenhami peatreener Mauricio Pochettino sõnas, et loomulikult teevad nad kõik selleks, et järgmisesse ringi jõuda. «Me tahame jõuda veerandfinaali nii tähtsal turniiril nagu seda on Meistrite Liiga. Kui me peame täna näitama oma parimat jalgpalli ning sellest tuleb väga kõva mäng,» ütles Pochettino.