Poltoranini äi: kogu suusatamine on dopingut täis, norralased võivad teha kõike

«Aleksei andis juba oma kommentaari ning minu jaoks on üldiselt kõik üsna selge. Jah, ta tegi vea. Ta tahtis petta, sest kogu spordiala on seotud dopinguga. Kõik WADA poolt tehtud meditsiinilised erandid on tegelikult legaalne doping. Nende vastu on raske saada, eriti norralaste, kes võivad teha kõike,» ütles Dudtšenko vesti.kz-ile.

«Võib-olla Aleksei lihtsalt ei pidanud enam vastu. Ta tahtis ka proovida, aga mõtles viimasel hetkel ringi. Aga ainuüksi dopingule mõtlemise eest on võimalik teda karistada. Olen korduvalt öelnud, et ta on puhas sportlane – see on fakt,» Dudtšenko.

«Kõige huvitavam selle asja juures on, et pooled medalivõitjad tarvitavad legaalselt dopingut. See on häbi. Mitte ühelgi Kasahstani või Venemaa koondise liikmel pole mõne ravimi jaoks meditsiinilist erandit. Oleme kõik terved. Aga miks kogu Norra koondis on haige?» küsis Dudtšenko.

«Jelena Välbe (Venemaa suusaliidu president – toim) räägib sama juttu. Kuidas norralastega võistelda, kui nad on juba enne starti kõigist tugevamad. Ega laskesuusatamises on olukord samasugune,» ütles Dudtšenko.

«Ainus asi, mis mind treenerina õnnelikuks teeb, on see, et ta ei ületanud piire. Ta selgitas, et temalt oodati pikka aega medalit ning seetõttu ta kaalus dopingutarvitamist, aga ta keeldus sellest,» jätkas Dudtšenko.

Dudtšenko on ka Polotraniniga jõudnud rääkida. «Ta oli 15 km klassikasõiduks hästi valmistunud. Kõik nägid temas medalipretendenti. Ta on küll minu sugulane, aga ta on väga hea inimene. Ta saab oma veast aru ning tunneb fännide ja treenerite ees ebamugavust.»

«Ma helistasin talle ning ütlesin, et praegu tuleb löök vastu võtta. Ta saab väga hästi aru, et on paljudele kasahhidele eeskujuks,» sõnas Dudtšenko, kelle sõnul on Poltoranin praegu Moskvas. «Varsti tuleb ta Kasahstani ning annab siin pressikonverentsi.»