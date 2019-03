Suusaliidu president: Team Haanja sponsorite summasid on ülikeeruline tagasi leida

«Täna ei ole ja ma loodan, et ei ütle ka tulevikus,» vastas Suusaliidu president Andreas Laane küsimusele, kas alaliidu suur- või väiketoetajad on ka öelnud, et ärge rohkem meiega arvestage.

Ta jätkas: «Olen kuulnud mõnest toetajast, kes arvab, et just nüüd võiks rohkem toetada ja aidata. Eks need varjud on ennegi olnud Suusaliidu juures, täna tundub, et varjud hakkavad ära kaduma. Kindel on, et elu ei lähe lihtsamaks, sest Team Haanja tagant kadunud sponsorite summad olid märkimisväärsed ja samas mahus neid tagasi leida on ülikeeruline.»