Karel Tammjärv: sain eelmisel hooajal teada, et Andreas Veerpalu kasutab dopingut

Tammjärv kinnitas veel kord, et sai dopinguarsti kontakti 2016. aastal Mati Alaverilt, kuid ei mäletanud, kuidas sai see jutuajamine alguse. USA ajakirjanik Jason Albert küsis Tammjärvelt muuhulgas ka seda, millal ta sai teada, et ka koondisekaaslane Andreas Veerpalu samuti veredopingut kasutab.

Tammjärv vastas: «Eelmisel hooajal. Ma teadsin, kuidas asjad käisid (kuidas minnakse kuhugi ja tehakse vereülekandeid) ja kui olime samadel võistlustel, siis nägin seda mustrit. Ütlesin talle, et ta ei pea peitma. Las see tüüp (dopinguarst) tuleb meie tuppa, pole vajadust mujale minna.»

Miks sa otsustasid anda pressikonverentsi? «Ma rääkisin koondise treeneri Anti Saarepuuga, kes ei olnud dopingujuhtumi üle üldse õnnelik. Ta oli laastatud. Ta ütles mulle mõni tund enne pressikonverentsi algust, et ta ei sunni mind sinna tulema, aga tahtis, et ma istuksin seal koos temaga. Ma rääkisin oma emaga, kes ütles, et see ainuõige tee. Tema oli minu mõjutaja.»

Milline oli sinu esimene vestlus emaga? «Nutmist polnud. Ma täpselt ei mäleta, millest me rääkisime, aga kogu jutu mõte oli see, et niimoodi (dopingujuhtumist avalikult rääkida) on kõigile parem.»

Ajakirjanik meenutas Tammjärvele meelde, et Andrus Veerpalu, kes selle dopingujuhtumiga samuti seotud, on kahe olümpiakullaga Eestis nagu rahvuskangelane… «Arvestades viimaseid uudiseid, siis enam mitte,» lausus Tammjärv.