«Pealtnägija» uued paljastused heidavad varju Šmigun-Vähile, Veerpalule ja Maele

Hasse Svensi sõnul ütlevad tippteadlased, et andmebaasis olevad andmed näitavad selgesti, et suusatajad kasutavad dopingut. «See paistab ka sellest, et nende verenäidud tõusevad kahtlaselt kõrgele just vahetult enne tippvõistlust. Andrus Veerpalu ja Jaak Mae verenäidud on silmatorkavalt kõrged, kui on suured MM-võistlused või olümpiavõistlused, nt Salt Lake City, võrreldes väiksemate võistlustega, kus on need järsku palju madalamad,» ütles Svens.

Kristina Šmigunil lähevad numbrid suhteliselt ühtlaselt ülesmäge. Salt Lake City OM-il, kus tal ei läinud eriti hästi, oli tema hemoglobiininäit 12,3. Aasta hiljem Oberstdorfi maailmakarikavõistlusel on näit 13,1, aasta hiljem samuti Oberstdorfis 14,1 ja 2006. aastal olümpiamängudel Torinos on hemoglobiininäit 15,8. Sealt toob Šmigun kaks kuldmedalit ja suusakuninganna tiitli.

Värske riigikogu liige on alati, käsi piiblil, vandunud, et mingit sohki ta ei teinud ning tõestuseks läbis USA-s valedetektori testi.

Samas on kõikuvaid näite teistelgi Eesti suusatajatel, kes andmebaasis figureerivad.

Mida sellest kõigest viimaste päevade paljastuste taustal arvata? Hasse Svens ütles, et kui Mati Alaver väidab, et dopingutohter Schmidtiga on olnud tal koostöö alles alates 2016. aastast, siis juhul kui see on õige, on eestlased kasutanud mõne teise dopinguarsti teeneid.

Kristjan Port ütles kolmapäeval «Aktuaalsele kaamerale», et alati on kaks seletust. «Üks on see, et kõik see võib juhtuda normaalsetel asjaoludel ja teine seletus on see et seda on kuidagi tuunitud,» kommenteeris sporditeadlane Port.