SA Noored Olümpiale jätkab kindlasti Eesti spordi toetamist

SA Noored Olümpiale (edaspidi – NO) kaasasutaja Paavo Pauklini kinnitusel mõjutab Seefeldi talialade MMil juhtunu sihtasutuse eksistentsi vaid sel määral, et puhtast spordist rääkimine kuulub endiselt nende igapäevatöösse. Ka pole vaja karta, et noored ei tahaks enam sporti teha või et neile ei leita toetajaid. Selle nimel ju NO tegutsebki.