Manchester Unitedi imelise võidu järel sündis legendaarne foto

Ka Inglismaa eksperdid on seda meelt, et United võiks kiiremas korras Solskjæri ametlikult peatreeneriks teha. «Kui ta homseks tööd endale ei saa, on kuskil midagi valesti. Ta peab selle töö endale saama. Ta vahetas kolm või neli korda formatsiooni, tegi julgeid otsuseid ning näitas, et on seda tööd väärt,» ütles Stoke City poolkaitsja Charlie Adam.