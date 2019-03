Madalseisus Madridi Real helistas Zidane’ile

Nii Hispaania karikavõistlustelt kui Meistrite liigast välja langenud Madridi Reali seis on hapu ka Hispaania meistrivõistlustel. 26 mänguvooru järel ollakse kolmandal kohal, jäädes liider Barcelonast maha 12 punktiga.

Reali endine president Ramon Calderon ütles, et klubi otsis madalseisust pääsemiseks abi Zidane’ilt, kuid treenerina Realiga kolm Meistrite liigat võitnud endine Prantsusmaa koondise kapten ei võtnud pakkumist vastu.

«Tean, et president (Florentino Perez – toim) helistas Zidane’ile ja palus teda tagasi. Zidane vastas, et praegu ei saa ta klubi aidata. Ta jättis ukse avatuks ning võimalik, et ta naaseb klubi juurde juunis,» ütles Calderon.