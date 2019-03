Video: Aleksandr Ovetškin tegi ajalugu!

Jäähokiliiga NHLis väravaküttide edetabelit juhtiv Aleksandr Ovetškin (Washington Capitals) lõi eile võõrsil peetud võidumängus Philadelphia Flyersi vastu erilise tähendusega värava. Skooriga 5:3 lõppenud kohtumises ülivõimsa etteaste teinud Ovetškini jaoks oli see nimelt juba hooaja 46. värav, mis tähendab, et tal on nüüdseks koos juba 10 vähemalt 45 väravaga NHLi hooaega. Selle tulemuseni ei ole jõudnud veel ükski inimene NHLi ajaloos. Isegi sellised tähed nagu Wayne Gretzky ja Mike Bossy suutsid seda vaid üheksal hooajal.

Kuid see pole veel kõik. Kohtumisel Flyersi vastu 1+1 (loe: ühe värava ja ühe resultatiivse söödu) kirja saanud Ovetškin on lisaks vaid ühe punkti kaugusel 1200 resultatiivsuspunkti piirist (so väravad ja söödud kokku liidetult).

Venelane on kogunud karjääri jooksul peetud 1069 põhihooaja mängudes järgmise näitaja 653+546=1199. Kui Ovetškin jõuab 1200 resultatiivsuspunktini, saab temast NHLi ajaloo neljas mängija, kes säärase näitaja saavutanud.

«Sellest saab tore sündmus, sest paljud pole seda suutnud,» rõõmustas Ovetškin ESPNi vahendusel.

Eilne mäng rõõmustas statistikasõpru veel ühel põhjusel. Omamoodi juubelit tähistas ka Washingtoni väravavaht Braden Holtby, kelle jaoks oli eilne võit NHLi karjääri 250. 29-aastasel kanadalasel kulus sellise numbrini jõudmiseks 409 mängu. Temast kiiremini samaga hakkama saanud vaid Ken Dryden, kes vajas selleks 381 kohtumist.

«Kui järele mõelda, siis on see päris hull saavutus,» tunnistas Holby, kes oli ühtlasi tänulik, et ta on saanud karjääri jooksul mängida väga heades meeskondades.

Kolmapäevaste NHL-kohtumiste tulemused:

Philadelphia – Washington 3:5

Vancouver – Toronto ja 3:2

Anaheim – St. Louis 4:5