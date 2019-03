Postimees TV: Euroopa parim kettavõlur Kristin Tattar jagab näitlejale Argo Aadli näpunäiteid

Uuringu andmetel tuleb välja, et vaid 6% 10-17-aastastest Eesti noortest spordivad päevas tund aega ning ca 28% 6-13-aastastest liiguvad aktiivselt tund aega päevas viiel päeval nädalas. Lootustandev on, et Eesti täiskasvanutest tegelevad vähemalt kaks korda nädalas, kokku minimaalselt tund aega liikumisharrastustega 46%. Ent samas on lausa 51% Eesti meestest ülekaalulised või rasvunud, mis põhjustab tihti ka haiguseid.

Küsimus on vaid selles, kuidas inimesi liikuma meelitada. Hirmudest oleme rääkinud - need on ületatavad. Järgmine takistus on vast oskuste puudumine või ebapädevus, mida häbenetakse. Keegi ei taha ju paista välja ebaõnnestujana. Seega, meil on vaja julgustada inimesi tulema õue ja ringi vaatama, sest siin ei anna keegi neile hinnanguid. Ei pea omama tippsportlase geene, et läbida 10 km. Seda tuleb lihtsalt teha omas tempos. Võib olla millalgi ka kiiremini ja läbida pikem distants, ent see on juba järgmine samm.