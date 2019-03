Eesti koondise keskkaitsja viibib testimisel Norra kõrgliigaklubis

Tänavu on 23-aastane Vihmann juba Norras testiperioodil käinud ning seda kahel korral Joonas Tamme eelmise koduklubi Sarpsborgi juures. Tõenäoliselt sealt lepingupakkumist lauale ei pandud ning nüüd saab Vihmann ennast tõestada järgmisele Norra kõrgliigaklubile.

Lisaks kirjutab Soccernet.ee, et välisklubis on testimisel ka Tallinna Flora ääreründaja 24-aastane Maksim Gussev. Vihmann on Eesti meeste rahvuskoondist esindanud 21, Gussev kuues mängus.