Ralli, mis ei jäta kedagi külmaks

«Tohoh, Trump ongi oma müüri valmis saanud,» oli mu esimene mõte, kui süvenesin Mehhiko MM-ralli tänavusse stardinimekirja. Tõsi, see ralli pole kunagi hiilanud suurte osalejate arvuga, aga tänavune – 24 – on läbi ajaloo väikseim. Lisaks on see Euroopast tulevatele meeskondadele korralik logistiline katsumus. Kuid vaatamata kõigele on tegu keerulise ralliga, mida osatakse hinnata. Ja läbi aastate on seal juhtunud sündmusi, mida rallimaailm mäletab täna ja kindlasti veel ka kümnete aastate pärast.