Eesti ratastoolikurlingu koondis alistas MMil Läti koondise ja tõusis edetabelis viiendaks

Kaheksa peetud kohtumise järel tõusis Eesti ratastoolikurlingu võistkond maailmameistrivõistluste edetabelis 5. positsioonile, mida jagatakse nelja riigi koondistega ehk edetabeli seis on äärmiselt pingeline. Eesti sportlastel on hetkel kirjas neli võitu ja neli kaotust.

Eesti ratastoolikurlingu koondise treeneri Erkki Lille sõnul võib viimaste mängude tulemusega rahul olla, kuid turniiri tase on väga tasavägine ja ühtegi vastast ei tohi alahinnata. «Võistkondade tase on ühtlane ning see tähendab, et kõik võivad kõiki võita. Kuna MMil on võimalik teenida paraolümpiamängude kvalifikatsioonipunkte, käib igas voorus kõva lahing,» kommenteeris Lill.