Eesti korvpalli uus jõud: kevadel võib koos väljakul näha Kanterit, Hallikut ja Dorbekut

Gerd Kanter ja ka endine Eesti korvpallikoondise tagamängija Gert Dorbek on alates 28. veebruarist kuni selle aasta 1. juunini registreeritud Iisakus asuva Reinar Halliku Korvpallikooli/Expertline'i meeskonna mängijateks. Kanter on märgitud keskmängija positsioonile.

Põhjaranniku pärimisele, millised plaanid tal uute mängumeestega on, andis Reinar Hallik esialgu ebalevaid vastuseid. «Täiesti võimalik, et Ida-Virumaa korvpallipublik saab nii Kanterit, Dorbekut kui ka mind sel kevadel ka platsil mängimas näha. Aga midagi kindlat ma praegu ei luba,» sõnas Hallik, kes on ise samuti aastaid Eesti korvpallikoondises mänginud.

Läinud sügisel tippspordis lõpparve teinud 1,96 meetri pikkuse Gerd Kanteri korvpallurioskuste kohta ütles Hallik, et ta on hea liikumisega suur kuju, kes kindlasti aitab meeskonda korvi all tugevdada. Kanter on käinud suvel Iisakus külas Reinar Halliku korvpallikoolis ja rääkinud seal oma spordimeheteest.