Iganädalane saade «Spordiministeerium» on autoralli MM-sarja järgsel esmaspäeval eetris erisaatega, kus keskendutakse lõppenud etapile. Tänases saates on tähelepanu all hooaja kolmas etapp Mehhiko MM-ralli ning saatejuht Marko Kaljuveeri kõrval on stuudiokülalisteks Gustav Kruuda ja Rauno Paltser. Vaata saadet otsepildis Postimehe ülekande vahendusel algusega kell 12 või kordusena Kanal 12 vahendusel algusega kell 21!