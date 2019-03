Tulin, nägin, võitsin – Mikola Naum on meistriliiga kuu parim

Möödunud kuu sisse mahtus kaks põhi- ja üks vaheturniiri voor ning meistriliiga klubide peatreenerite häälte põhjal kogus Naum 26 punkti. Talle järgnesid Markus Viitkar HC Tallinnast 22 ning viimase meeskonnakaaslane Robin Oberg ja kehralane Janar Mägi 20 silmaga.

Saavutus on seda muljetavaldavam, et Tapa jäi veebruaris punktita. Tõsi, vastasteks olid mullused medalimeeskonnad, kõik mängud peeti võõrsil ning tõsiselt hakati vastu igas kohtumises. Liigaliidrile HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile kaotati 20:26 ning kahel korral jäädi alla Viljandi HC-le, 19:22 ja 28:29.

Kaotustele järgnes neljapäeval 200-pealise kodupubliku silme all 34:25 võit HC Viimsi/Tööriistamarketi üle. «Mängu eel saadud kuu parima auhind oli muidugi väga suur üllatus, aga meeldiv selline. Võit oli veelgi tähtsam, nagu ka tõsiasi, et publik on leidmas teed Tapa mängudele,» rõõmustas 38-aastane Naum.

«Olin pool aastat tööga hõivatud ja mõtlesin lõpetamisele, siis tuli Tapa peatreener Elmu Koppelmann ning kutsus noorele meeskonnale appi. Täna võin öelda, et tegin õige otsuse. Olen alati mänginud tiitlite nimel heitlevates meeskondades, Tapal on hoopis teised eesmärgid ja minu jaoks on tegu uue ja põneva väljakutsega,» tunnistas Eesti meistrivõistlustelt kolm kulda, kaheksa hõbedat ja viis pronksi võitnud puurivaht.

«Tapa on ülimalt noor meeskond, aga siin on väga kihvt! Kõik tahavad isuga käsipalli mängida, soovivad õppida ja areneda. Mul on neile oma kogemustest väga palju anda ja mis peamine – nad kuulavad ja tahavad vastu võtta, meie keemia toimib suurepäraselt. Ja tänu nendele tahtmist täis noortele saan mina uut inspiratsiooni,» kirjeldas Naum.

Tapa meeskonna väravavahid olid hooaja alguses 15-aastane Jens Ülesoo ja alles jaanuaris sama vanaks saanud Madis Valk. «Nad on andekad ja väga loodan, et oskavad minu pealt midagi õppida. Mina omal ajal Viljandis ka vaatasin ja õppisin Paavo Nelke mängu vaadates. Aga kindlasti peaksid klubid ja alaliit tegelema väravavahtide koolitusega,» osutas Eesti ekskoondislane kitsaskohale.