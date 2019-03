Võrkpalli Euroopa Kuldliiga finaalturniir peetakse Eestis

Eelmisel aastal Kuldliiga võitnud Eesti meeskond kuulub B-alagruppi koos Hollandi, Hispaania ja Horvaatiaga. Esimesed alagrupimängud peetakse 25.-26. mail. Mängitakse kodus-võõrsil süsteemis, finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagab automaatselt ka korraldaja.

«Eelmise aasta Kuldliiga võitjatena on meil suur au võõrustada meeste võrkpalli Euroopa Kuldliiga Final Four’i. Meeskonnal on kindlasti soov eelmise aasta edu korrata ja see on suurepärane võimalus ka meie fännidele nautida tippvõrkpalli Eestis. Eesti võrkpall tähistab sel aastal oma 100. sünnipäeva ning Kuldliiga finaal sobib sellesse väärikasse aastasse suurepäraselt,» sõnas Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur.

Eesti meeste koondise peatreener Gheorghe Crețu on tänulik, et meeskond saab suurt turniiri mängida oma fännide ees. «Eesti pole varem Final Fouri korraldanud ja meeskond ning fännid on seda juba mõnda aega oodanud. See on terves Euroopas teada fakt, et meie fännid on tipptasemel ja ma ootan, et Saku Suurhall tuleb inimesi täis ning fännide toega suudame taas Kuldliiga võita,» rääkis peatreener.

«Samuti on teada, et Eesti suudab turniire suurepäraselt korraldada ning korraldusõiguse saamine on suur tunnustus kõigi asjaosaliste tehtud tööle. Loodan koos mängijatega Eesti võrkpallile ilusa sünnipäevakingi teha,» rääkis Crețu.

Rahvusmeeskonna kapteni Kert Toobali sõnul on Eesti fännide ees mängimine iga võrkpalluri jaoks eriline. «Kodus oma fännide ees tähtsa turniiri mängime on iga mängumehe unistus ja lisab veelgi motivatsiooni. Fännid saavad näidata, kui tähtis võrkpall meie rahvale on ja meie teeme meeskonnana kõik endast oleneva, et edu saavutada. Kodune turniir annab ka kindluse, et organisatoorne pool on tipptasemel ja saalis on publik, mitte alati pole see finaalturniiridel nii olnud. Usun, et tekib võimas atmosfäär ja tõeline finaalturniiri tunne,» ütles Toobal.

Rahvusnaiskond teeb kaasa Euroopa Hõbeliigas, Eesti meeste ja naiste võrkpallikoondiste kodumängud peetakse selgi suvel samadel mängupäevadel. 2., 8. ja 15. juunil mängivad Eesti mõlemad koondised oma kodumängud samal päeval samas saalis – Tartu Ülikooli spordihoones.

