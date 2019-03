Tallinnas peetakse Euroopa suurim maadlusturniir

Võistluste peakorraldaja Vello Leithami sõnul on Tallinn Open viimastel aastatel jõudnud sellele tasemele, kus registreerimine tuleb kuu aega varem kinni panna, sest 2000 kohta on täis saanud. Samuti lisandub igal aastal aina uusi riike. «Sel aastal on näiteks esmakordselt esindatud India ja Austria koondised. Samuti USA naisjuuniorid tulevad siia esimest korda,» loetleb Leitham. Kokku on sel aastal osalemas 29 riiki, mis on Tallinn Openi ajaloo suurim arv.

Eriti hea meel on Leithamil selle üle, et naiste osalus on plahvatuslikult kasvanud. «Meil on sel aastal võistlema tulemas 1,5 korda rohkem naismaadlejaid kui eelmisel aastal - üle 300 naise. Selle arvuga on meist saamas Euroopa suurim noorte naistemaadlusvõistlus.» Seetõttu on planeeritud reede, 29. märtsi õhtusse põnev maavõistlus, kus USA neidudele kadettide ja juunioride vanuserühmas, astuvad vastu Helsingi, Peterburi ja Tallinna maadlejad, kes on koondunud ühise nimetaja «Lahe Soome lahe naiskond» alla. Sellele eelneb kell 18 algav haarav vastasseis Lõuna-Aafrika ja Eesti juunioride ja kadettide vahel. Maadeldakse nii kreeka-rooma kui vabastiilis.

Kuidas läheb eestlastel selles tihedas konkurentsis? «Tase tõuseb igal aastal, nii et lihtne kindlasti ei ole. Samas läheb meie noortel maadlejatel suurturniiridel jällegi paremini kui kunagi varem. Mulle tundub, et Eesti noorte medalisaak on samas rütmis Tallinn Openi osalusega - igal aastal järjest rohkem,» naerab Leitham.

Augustis toimuvad Eestis esmakordselt juunioride maailmameistrivõistlused. Tallinn Open on paljudele noortele selleks hea ettevalmistus. Pealegi saab seetõttu juba nüüd näha siin maadlemas mitmeid noori, kes MMil eestlastega rinda pistma hakkavad. «Ma arvan, et neid, kes on tulemas MMile, on umbes sadakond,» ütleb Leitham. «Kui me 2013. aastal võistlust korraldasime, seadsime visiooniks tuua 2019. aastal maadluse maailmameistrivõistlused Eestisse. Tänaseks on see reaalsus,» lisab peakorraldaja.

Järgmiseks eesmärgiks on tuua veelgi enam suurvõistluseid Eestisse. «Me tahaksime olla nagu teised suured Euroopa maadlusriigid, kes korraldavad 3-4 tiitlivõistlust üle 5 aasta. Need võivad olla õpilaste, kadettide, U23, ülikoolide jne omad. Aastas on erinevaid tiitlivõistluseid umbes 80. Ja me ei peaks piirduma ainult Tallinnaga vaid selliste võistluste korraldamise au võiks olla ka näiteks Viljandil, Tartul või ükskõik millisel muul toredal Eesti linnal,» selgitab Leitham.

Estonian Wrest Fest kestab 29. märtsist 6. aprillini. Selle sees on Tallinn Open 2019 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus, mis toimub Saku Suurhallis 29.-31. märtsini. Sellele järgneb samas kohas toimuv maadluslaager ning 6. aprillil võtavad kreeka-rooma ja vabamaadlejad mõõtu 32. Kristjan Palusalu memoriaalil Kalevi Spordihallis.