Solskjaeri leping Moldega on lõpetatud

Unitedi mängijad on kindlad, et peagi seisab Solskjaeril ees otsustamishetk. Inglismaa rahvuskoondise ning Manchester Unitedi kaitsja Luke Shaw on veendunud, et norralasest saab täiskohaga Manchester Unitedi peatreeener. Ründaja Romelu Lukaku arvas samuti, et Solskjaeril pole teist varianti.