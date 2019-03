Teppan seljamurest: eks see ülekoormusest tingitud ole

Pärnakas alustas mängu korralikult, realiseeris kahe geimi jooksul 15 tõstest 7 (47%) ja lõi ühe serviässa, kuid küsis kolmanda geimi alguses äkitselt ise vahetust, kirjutab Võrkpall24.ee . «Seljas on olnud põletik tegelikult pikemat aega,» sõnas Teppan.

«Juba eelmises mängus Radomi vastu oli seis väga kehv, ent punnitasin kuidagi lõpuni. Just servimine on kõige hullem ja kuna tegin esimeses geimis kohe ühe serviseeria, lõi kõva valu sisse. Eks see ülekoormusest tingitud ole, sest meil olid ju vahepeal pooled mehed vigastatud Belchatowis,» lisas ta.