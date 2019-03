Leedulaselt Jonas Valanciunaselt hooaja parim mäng

26-aastane Valanciunas pidi seejuures madistama NBA eelmise hooaja parima kaitsemängja tiitli pälvinud Rudy Gobertiga. Gobert on NBA-s tõenäoliselt ainus mängija, kelle kõrval Valanciunas võib väike välja näha, või siis vähemalt lühike, kirjutas Daily Memphian pärast mängu. Väljakul tegi aga leedulane, mis ise tahtis: pani pealt, trügis korvi alla ja skooris sealt, viskas kaugemaltki. Valanciunas tabas 25 minuti jooksul 17 viskest 12 ning võttis lisaks 7 lauapalli. Võit on Memphise klubile siiski väike lohutus, sest Lääne konverentsis on klubi 27 võiduga 14. kohal ning edasipääsulootused sisuliselt minetanud.