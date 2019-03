2022. aasta jalgpalli MM võib toimuda ka Omaanis

Esialgselt oli meeskondade arvu suurendamine plaanis 2026.aasta MM-l. Vastav otsus tehakse tõenäoliselt käesoleva aasta juunis. FIFA on juba mõista andnud, et Kataril üksi võib 48 meeskonnaga turniiri organiseerimine raskeks minna. Katari vastavad ametnikud on teada andnud, et nemad enne mingeid seisukohti ei avalda kui FIFA otsus lõplik.