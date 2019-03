Lätlane Dairis Bertans võib homme teha oma NBA debüüdi

Pühapäeval 10. märtsil kohtub New Orleansi klubi Atlantas sealse Hawkiga. Pelikanidel on põhihooajal pidada veel 14 mängu. 29-aastane lätlane sõlmis Lääne konverentsis 67-st mängust 30 võitu kogunud ning 12. kohal oleva Pelicansiga lepingu, mis kehtib esialgu 1.augustini, kuid mida võidakse pikendada kuni 2 aastaks. Bertansile on garanteeritud 150 000 USD sissetulek, mis lepingu pikendamisel suureneb. Maailma võimsamas korvpalliliigas NBA mängib juba Dairis Bertansi noorem vend Davis Bertans, kes esindab San Antonio Spursi.