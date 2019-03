Vormel 1 sarjas avaldati palganumbrid

Vormelimeeste elustiilil pole just viga: lennud esimeses klassis, vahel isegi eraennukitel, ööbimised viietärni hotellides, ja kuulsused ümberringi.

See kõik võibki ju tunduda glamuurne, kuid vormelipiloodid peavad endast kõik andma, et 350 km/h kihutavatest masinatest viimane välja pigistada.

Loomulikult hinnatakse nende pingutust lahke palgaga. Mõnedel on töötasu väga kõrge, teistel mitte nii väga.

Pole just üllatav, et kõige enim teenib britt Lewis Hamilton. Kuigi Mercedes ei avaldanud kõike lepingudetaile, on selge 2020. aasta lõpuni küünib 5-kordse maailmameistri teenistus 46 miljoni euroni aastas.